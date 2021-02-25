Корабли НАТО вошли в Черное море

В Черное море вошли корабли Военно-морских сил (ВМС) Греции и Испании. Об этом заявили в российском Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о двух кораблях для поиска мин «Тахо» и «Эуропи». В ведомстве отметили, что Черноморский флот «приступил к слежению» за действиями двух судов.

В свою очередь, в НАТО сообщили, что 25 февраля в акватории Черного моря была развернута группа из тральщиков ВМС Болгарии, Румынии, Испании и Турции. «Группа примет участие в румыно-болгарских противоминных учениях "Посейдон" и проведет маневры с ВМФ Украины», — говорится в сообщении на сайте организации.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.

Позднее, после захода в Черное море двух американских эсминцев российский фрегат «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой. Кроме того, в ходе маневров расчет ПВО фрегата отработал обнаружение воздушной цели, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех.