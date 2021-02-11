Россия попросила американских военных перестать бряцать оружием в Черном море

Россия отреагировала на маневры американских кораблей в Черном море и попросила США прекратить «бряцать оружием». Об этом говорится в заявлении российского посольства в США в Twitter.

«Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море. Они отчаянно ищут предлог —- теперь открыто под прикрытием военных учений — для наращивания присутствия в регионе. Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве», — указали дипломаты.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.

Позднее, после захода в Черное море двух американских эсминцев российский фрегат «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой. Кроме того, в ходе маневров расчет ПВО фрегата отработал обнаружение воздушной цели, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех.