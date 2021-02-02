Вице-адмирал призвал покончить с «бесцеремонным» эсминцем США в Черном море

Российский вице-адмирал Петр Святашов призвал покончить с «бесцеремонным» эсминцем США в Черном море. Об этом бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России заявил в беседе с НСН.

Святашов отметил, что нельзя позволять американскому кораблю «Дональд Кук» делать все, что захочется. Вице-адмирал подчеркнул, что «надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые». Он также заявил, что развязывать войну с США не стоит, однако добавил, что у России имеются способы адекватно ответить американцам. Так, он рассказал, что предотвратить угрозу можно с помощью радиоэлектронной борьбы и многих других методов.

Ранее сообщалось, что после захода в Черное море двух американских эсминцев российский фрегат «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой. Кроме того, в ходе маневров расчет ПВО фрегата отработал обнаружение воздушной цели, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.