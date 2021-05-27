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ФСБ заявила об увеличении числа украинских дронов у границ России

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Владимир Кулишов
Владимир Кулишов
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Украина все чаще стала посылать беспилотные дроны к российским границам. Рост их количества зафиксировала погранслужба России. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали интенсивнее на сухопутном участке государственной границы России с Украиной.

«При содействии западных партнеров ГПСУ [Государственная пограничная служба Украины] постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — отметил он.

По мнению Кулишова, сейчас Украина активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательных и ударных беспилотников. Киев вероятно думает использовать дроны в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что у границ России в Черном море зафиксировали активность самолетов-разведчиков, принадлежащих США.

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