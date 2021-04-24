Сразу два беспилотника США проследили за военной активностью России в Крыму

Два высотных разведывательных беспилотника RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США проследили за военной активностью Вооруженных сил России в Крыму, а также в акватории Черного моря. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снимках, опубликованных каналом, можно изучить траекторию полета разведсредств. Откуда вылетели беспилотники, не уточняется.

В конце апреля стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт. По имеющимся данным, американский дрон вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия, выполнил полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.