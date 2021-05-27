ФСБ предотвратила два теракта в Ставропольском крае перед майскими праздниками

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили два теракта в Ставропольском крае перед майскими праздниками. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что задержанные в ходе операций являются сторонниками ИГИЛ (ИГ, запрещена в России).

Силовики установили и задержали жителя Ставрополя, присягнувшего одному из лидеров экстремистской организации. Он планировал устроить взрыв на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, спецслужбой был задержан выходец из стран Средней Азии, который находился в регионе для этих же целей.