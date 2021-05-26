Пойманный ФСБ вербовщик террористов был участником банды похитителей

В Иркутской области 1-й Восточный военный окружной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего уроженца Таджикистана, задержанного сотрудниками ФСБ за вербовку людей в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

По ее словам, мужчина признан виновным по целому ряду преступлений, предусмотренных статьями 205.1 («Содействие в террористической деятельности»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»), 223 («Незаконное изготовление оружия»), 209 («Бандитизм»), 163 («Вымогательство»), 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый убеждал знакомых вступить в ряды боевиков ИГ и поехать в Сирию для участия в военных действиях. Он также был активным участником банды, которая в Иркутске похищала людей, занималась вымогательством и торговала оружием. От действий осужденного пострадали пять человек.

Мужчина был задержан в 2018 году сотрудниками ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков в его квартире было изъято 14 единиц оружия, в том числе автоматы и пистолеты, изготовленные им, боеприпасы, а также большое количество религиозной литературы.