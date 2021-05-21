ФСБ задержала двух сторонников террористов в Калининградской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Калининградской области двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС.

Уточняется, что задержанные являются выходцами Центрально-Азиатского региона. Они продвигали идеологию движения среди сограждан, которые также в настоящее время проживают в одном регионе с ними. Они готовились отправлять этих людей в зоны террористической активности.

Правоохранители отправили подозреваемых в центр временного содержания иностранных граждан. Согласно решению суда, их выдворят из России.

В конце апреля сообщалось, что в Ингушетии в ходе перестрелки уничтожен участник незаконных вооруженных формирований. На окраине Назрани силовики остановили для досмотра Toyota Camry, однако водитель оказал сопротивление.