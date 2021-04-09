Целью задержанных ФСБ террористов назвали школу в Крыму

Задержанные по подозрению в подготовке теракта в Крыму собирались устроить взрыв в одной из школ региона. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Ранее стало известно, что целью двоих россиян было устроить взрыв в образовательном учреждении в Симферополе, однако не уточнялось, что именно станет объектом нападения.

Кроме того, сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания террористов.

Подозреваемые являются членами запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В их телефонах нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также переписку с эмирами террористической организации о планируемом нападении. В настоящий момент они задержаны.

Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении бомб.