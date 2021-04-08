ФСБ нагрянула с обыском в крупную российскую адвокатскую контору

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли в крупную адвокатскую контору с обысками. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на адвоката Марию Кириллову.

По ее словам, сотрудники пришли в офис адвокатской конторы «Магнат», возглавляемой Сергеем Колосовским, утром 8 апреля. В конторе проводят обыск, изучают документы и сейфы, не допуская юристов к рабочим местам.

Адвокаты полагают, что оперативные мероприятия связаны с их профессиональной деятельностью.

Как уточняет ИА Regnum, в ФСБ комментировать ситуацию отказались.