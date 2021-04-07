ФСБ задержала полковника МВД за взятку в 7,5 миллиона рублей

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали полковника МВД по Симферополю за крупную взятку в 7,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Постнова.

В феврале предприниматель через посредников попросил начальника следственного управления МВД о содействии в прекращении следствия по делу о мошенничестве. Полицейский согласился помочь за денежное вознаграждение.

Сотрудника полиции задержали при получении взятки в одном из кафе города. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в получении взятки от бизнесмена дорогим автомобилем. Кроме того, его и троих руководителей коммерческих компаний обвинили в хищении 920 миллионов рублей из бюджета.