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Бывший российский депутат и бизнесмен предстанут перед судом за мошенничество

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Денис Волчек
Денис Волчек
Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев, которых обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере, предстанут перед судом, заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СК) Юлия Иванова. Ее слова передает ТАСС.

По данным следствия, фигуранты дела признали свою вину. Волчек и Плиев призывали потерпевшего отдать им 300 тысяч евро, а также часы стоимостью несколько миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать «взятку» сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы, чтобы остановить процедуру привлечения к уголовной ответственности. Депутат и бизнесмен собирались оставить деньги и часы себе, сообщает СК.

Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу является Андрей Розов, акционер банка «Ренессанс», у которого Центробанк отозвал лицензию в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. Волчека и Плиева задержали в своих домах в Петербурге. Сотрудники ФСБ провели секретную операцию, в ходе которой фигурантов привезли в Москву.

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