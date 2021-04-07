Бывший российский чиновник получил взятку от бизнесмена дорогим автомобилем

Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в получении взятки от бизнесмена дорогим автомобилем. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Демьянова.

Кроме того, бывший чиновник и три руководителя коммерческих компаний обвиняются в хищении 920 миллионов рублей из бюджета.

По данным следствия, в 2011 году мошенники изготовили ложные проекты документации для победы в аукционе компаний «Реском-Тюмень» и «Партнер-Групп». Затем администрации сельских поселений заключили контракты с этими компаниями по ремонту улиц и дорог. Они также предоставили поддельные документы об исполнении контрактов.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Также известно, что руководитель одной из этих коммерческих организаций дал бывшему чиновнику взятку в виде автомобиля BMW Х5.