ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания двоих подозреваемых в подготовке теракта в Крыму. Соответствующее видео публикует ТАСС.

На видео демонстрируется жилище задержанных, а также части самодельной бомбы, найденные там. Кроме того, в ходе допроса один из них рассказал о планах сбежать в Сирию после совершения теракта в одном из образовательных учреждений в Симферополе.

Подозреваемые являются членами запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В их телефонах нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также переписку с эмирами террористической организации о планируемом нападении. В настоящий момент они задержаны. Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении бомб.