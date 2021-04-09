Раскрыты подробности предотвращенной ФСБ атаке террористов на школу в Крыму

Двое задержанных, которые готовили теракт в одной из школ Крыма, арестованы до 8 июня по решению Киевского районного суда Симферополя. Подробности их дела в пятницу, 9 апреля, раскрыли в пресс-службе суда.
По данным пресс-службы, один из задержанных исповедовал крайние агрессивные формы ислама, направленные против представителей других религий и конфессий. Фигурант на протяжении года совершал денежные онлайн-переводы террористической организации.
Другой задержанный выкладывал в интернете видеозаписи с пропагандой международных террористических организаций и размещал в социальных сетях фотографии одного из руководителей террористов. Кроме того, мужчина изготовил взрывное устройство осколочного действия и хранил его в рюкзаке у себя дома.
О том, что задержанные по подозрению в подготовке теракта в Крыму собирались устроить взрыв в одной из школ региона, сообщалось ранее 9 апреля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания террористов.
Подозреваемые являются членами запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В их телефонах нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также переписку с эмирами террористической организации о планируемом нападении. В настоящий момент они задержаны. Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении взрывных устройств.