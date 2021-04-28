В Ингушетии уничтожен боевик в ходе перестрелки

В Ингушетии в ходе перестрелки уничтожен участник незаконных вооруженных формирований. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 апреля на окраине Назрани силовики остановили для досмотра Toyota Camry, пояснил «Интерфаксу» другой источник. Водитель оказал вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки был ликвидирован.

Устанавливается его личность, предполагается, что он мог быть боевиком.

9 апреля сообщалось о сорванной ФСБ атаке террористов на Кисловодск (Ставропольский край). Были задержаны 14 человек, которые входили в состав радикальной ячейки. Теракт в городском отделе полиции собирался устроить Даниил Камнев и его сожительница Сабиля Мамедова. В ходе обысков у них изъяли оружие, компоненты для изготовления бомбы и запрещенную литературу.