ФСБ и МВД раскрыли хищение в полиции на миллионы рублей

В Псковской области сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД уличили бывших и действующих полицейских в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2018-2019 годах несколько сотрудников ФКУ «Центра Хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД России по Псковской области» и их сообщники из коммерческих фирм похитили денежные средства из бюджета МВД России. Кроме того, мошенники обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Ущерб от их действий оценили в 4,5 миллиона рублей.

Как уточнил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Антон Доброхотов, по данному факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой») и частям 2 и 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Норильске в День Победы, задержав члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).