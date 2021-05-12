ФСБ задержала мужчину за угрозы взорвать школу

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который в соцсетях угрожал взорвать школу. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Подозреваемый является жителем села Амурское Красногвардейского района 1995 года рождения. Он разместил 11 мая 2021 года в соцсетях ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское.

Мужчина опубликовал фейк с целью проверить работу спецслужб, поэтому пригрозил взорвать лицей. Он сознался в соедянном и выразил полное раскаяние.

Утром 11 мая произошла стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.