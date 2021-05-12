На задержанного ФСБ россиянина возбудили дело после сообщений напасть на школу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Крыма, задержанного сотрудниками ФСБ после ложного сообщения о готовящемся вооруженном нападении на школу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры (статья 207 УК РФ).

По данным следствия, вечером 11 мая подозреваемый из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона разместил в соцсети новость о готовящемся теракте в лицее. Сотрудники ФСБ незамедлительно отреагировали на это сообщение. У задержанного изъяли компьютерную технику и электронные носители. Предметов, подтверждающих его намерения, не найдено.

Ранее 12 мая сообщалось о задержании мужчины, который, чтобы проверить готовность спецслужб, заявил о намерении взорвать школу. Подозреваемый является жителем села Амурское Красногвардейского района 1995 года рождения.

Утром 11 мая произошла стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.