Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в торговом центре Мурманска

Российские спецслужбы предотвратили теракт, который злоумышленники намеревались совершить в торговом центре в Мурманске в 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он отметил, что своевременное пресечение планируемых актов терроризма, а также выявление и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, по-прежнему является важнейшей задачей для правоохранительных органов.

Выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, Патрушев рассказал, что в 2019 году слаженная работа силовиков предотвратила три теракта на территории округа.

Он напомнил, что в 2017 году смертник подорвался в метро в Санкт-Петербурге — погибли 16 человек, травмы получили еще 87. В 2018 году произошел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области, в результате пострадали трое сотрудников спецслужб.