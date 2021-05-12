ФСБ предложила Западу открыть доступ к зашифрованным перепискам

Россия предложила Западу получить доступ к ключам шифрования от мобильных приложений, чтобы правоохранительные органы могли быстро получить их, в частности, к перепискам. Об этом замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости.

«Хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения ключей шифрования от мобильных приложений... Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами», — заявил дипломат.

По его мнению, с социальными сетями связаны риски распространения информации, «восхваляющей насилие и терроризм». Кроме того Сыромолотов указал на опасность радикализации населения в соцсетях. Замглавы МИД считает, что соцсети могут использовать для воздействия на отдельные социальные группы — в том числе на молодежь.

По закону «Об оперативно-розыскной деятельности» ФСБ может получать доступ к телефонным переговорам граждан или их переписке, если запросит ее у интернет-компаний и получит постановление суда.

Кроме того, в 2016 году вступил в силу так называемый закон Яровой — пакет поправок, которые должны обеспечить противодействие терроризму. После теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017-го ФСБ заявила, что он готовился через Telegram, и потребовала предоставить доступ к перепискам некоторых пользователей. Telegram отказал, сославшись на то, что требование силовиков технически невыполнимо.