Раскрыты подробности дела готовивших подрывы украинских радикалов

Раскрыты подробности дела против руководителя и участников сообщества украинских радикалов, задержанных ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, организатор интернет-сообщества «Маньяки. Культ убийц» («М.К.У.») — гражданин Украины Егор Краснов. Он вступил в переписку с россиянином Алексеем Нарзяевым и убедил его совершить два убийства по экстремистским мотивам. Впоследствии суд постановил применить к Нарзяеву принудительные меры медицинского характера.

В декабре 2020 года ФСБ задержала еще одного радикала — несовершеннолетнего жителя Тамбова, который готовил подрыв общежития одного из вузов города. При обыске у него изъяли части и компоненты самодельного взрывного устройства.

Против участников сообщества возбуждены уголовные дела о подстрекательстве к убийству, приготовлении к теракту и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти.

Как отметила Петренко, следователи продолжают проверять Краснова на причастность к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества в девяти городах России. Спецоперации прошли в подмосковном Пущино, Переславль-Залесском, Краснодаре, Анапе, Саратове, Тамбове, Иркутске, Тюмени и Чите. Задержанных заподозрили в подготовке подрывов административных зданий и вооруженных нападений на людей, а также пропаганде экстремизма.