ФСБ показала спецоперацию против сторонников украинской неонацистской группы

ФСБ показала видео спецоперации против задержанных в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Кадры публикует РИА Новости.

На них видно, как следователи проводят обыск. У молодых людей изъяли плакаты, наклейки, аэрозольную краску, экстремистскую литературу и предмет, схожий с артиллерийской миной времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что задержанные занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, также они провоцировали межнациональные конфликты.

По версии следствия, группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов Воронежа. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично, организованной группой»).

Еще одного участника группы заподозрили по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»). По версии следователей, 26-летний задержанный в июле 2020 года избил 19-летнего молодого человека.