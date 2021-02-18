В Воронеже ФСБ задержала сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что задержанные занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцировали межнациональные конфликты.

По версии следствия, группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов Воронежа. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично, организованной группой»).

Еще одного участника группы заподозрили по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»). По версии следователей, 26-летний задержанный в июле 2020 года избил 19-летнего молодого человека.

У радикалов изъяли холодное оружие и экстремистскую литературу, а также средства связи. Кроме того, в гараже одного из задержанных нашли предмет, схожий с артиллерийской миной времен Великой Отечественной войны.