Группировку российских футбольных фанатов запретили и приравняли к фашистам

Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» (другие названия — «Irtysh Ultras», «Brutal Jokers» и «Fluss Geboren») признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Прокуратура Омской области.

Признать «Иртыш Ultras» экстремистской организацией потребовал прокурор Омской области. Он обратился в Центральный районный суд Омска, который удовлетворил заявление прокурора. Суд установил, что «Иртыш Ultras» — структурированная и управляемая организация, а среди ее участников есть несовершеннолетние.

При этом члены «Иртыш Ultras» неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности. Суд фактически приравнял их к адептам фашизма или исламистам-радикалам.

Как отметили в Прокуратуре Омской области, запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, а также обеспечивать защиту общества и государства.