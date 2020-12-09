Раскрыты подробности дела запрещенной в России группировки фанатов-националистов

Участники неформального молодежного объединения футбольных фанатов «Иртыш Ultras», признанного в России запрещенной экстремистской организацией, ежегодно отмечали день рождения фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и неоднократно нарушали закон. Об этом в среду, 9 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, лидер группировки в 2015 году был осужден по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Кроме того, с 2015-го по 2020-й он трижды совершал правонарушения по «экстремистским» статьям КоАП РФ.

По тем же статьям КоАП РФ привлекались к ответственности еще 12 участников группировки.

Один из них также получил 1,5 года лишения свободы условно по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ за нападение на выходцев с Закавказья. Также еще четверо участников «Иртыш Ultras» в 2015 и 2018 годах были осуждены по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

4 декабря прокуратура Омской области сообщила, что группировка «Иртыш Ultras» (другие названия — Irtysh Ultras, Brutal Jokers и Fluss Geboren) признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в России. Суд фактически приравнял участников группировки к адептам фашизма или исламистам-радикалам.

Как отметили в прокуратуре Омской области, запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, а также обеспечивать защиту общества и государства.

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