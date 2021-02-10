Украинские националисты заблокировали офис оппозиционного движения в Киеве

Члены украинского радикального движения «Национальный корпус» (запрещена в РФ) заблокировали киевский офис организации «Патриоты за жизнь», которую возглавляет депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива. Об этом сообщает «Страна.ua».

Националисты утверждают, что активисты на протяжении недели укрывают у себя в здании «пророссийских боевиков, которые готовят провокации». Часть сторонников организации вышли на разговор к радикалам и предложили им «решить вопрос» в боксерском поединке. На этот призыв пока никто не отозвался.

Отмечается, что к месту акции стягиваются крупные подразделения правоохранителей. Они не препятствуют «Национальному корпусу» проводить демонстрацию, а также провоцировать активистов и представителей СМИ.

Ранее украинские националисты попытались взять штурмом киевский офис оппозиционного телеканала «Наш», который они считают последним не заблокированным на территории страны пророссийским СМИ. Они в прямом эфире избили корреспондента канала, однако позже были разогнаны правоохранительными органами.