В Киеве полиция разогнала акцию против насилия со стороны радикалов

Киевская полиция разогнала акцию антифашистов, призывающую власти остановить насилие со стороны ультраправых украинских группировок против своих граждан, сообщает «Страна.ua».

Демонстрация была приурочена ко дню убийства в России националистическими группировками журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова. По информации портала, она продлилась не более десяти минут. Силовики практически сразу после ее начала задержали участников и посадили в автозаки. Поводом для разгона мероприятия стали коронавирусные ограничения.

В интервью изданию инициаторы акции заявили, что решили провести митинг, несмотря на запрет, из-за участившихся на Украине случаев нападения радикалов и их финансирования со стороны государства. «Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества», — сказали организаторы. Они также потребовали от руководства страны расследовать ряд преступлений, совершенных такими группировками.

Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве 19 января 2009 года участниками радикальной националистической группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН). Многие антифашистские движения на территории бывшего СССР ежегодно выходят на акции против насилия в своих странах, приуроченные к смерти журналистки и правозащитника.

Ранее украинские националисты обиделись на польского посла Бартоша Цихоцки за его слова о Степане Бандере. Они призвали дипломата покинуть страну в кратчайшие сроки и заявили, что при жизни коллаборационист был «идеологом свободной Украины».