Зиговавшую украинскую националистку лишили австрийской стипендии

Австрийский институт гуманитарных наук разорвал сотрудничество с известной украинской националисткой и бывшим пресс-секретарем «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Еленой Семенякой после того, как узнал о ее связях с неонацистами. Об этом пишет «Страна.ua».

По информации издания, в январе 2021 года Семеняка начала в институте научную стажировку, она занималась исследованием произведений немецкого консервативного философа Эрнста Юнгера и получила стипендию в размере 1800 евро в рамках программы «Украина в европейском диалоге».

По прибытии в страну Семеняка успела дать интервью нескольким западным СМИ, которые позже раскритиковали ее и власти Украины за связь с батальоном «Азов», поддержку радикалов и фото, на котором девушка зигует. На публикации обратили внимание депутаты австрийской партии «Зеленые» и обвинили руководство университета в симпатиях к ультраправым.

«Не может быть, чтобы люди, которые входят в руководство политического подразделения правого экстремистского движения "Азов" и поддерживают его, получали стипендии в Австрии», — заявила в австрийском парламенте пресс-секретарь партии Ева Блимлинге. После этого руководство программы приняло решение аннулировать стипендию, предоставленную Семеняке, и сообщило, что ее политическая деятельность ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор.

Издание отмечает, что в социальных сетях не раз появлялись фотографии Семеняки с нацистским приветствием и флагами со свастикой. В настоящее время Семеняка входит в политическое руководство украинского движения «Национальный корпус» (организация запрещена в РФ), где отвечает за международные связи. С «Правым сектором» она сотрудничала в 2014 году.

Ранее украинские националисты обиделись на польского посла Бартоша Цихоцки за его слова о Степане Бандере. Они призвали дипломата покинуть страну в кратчайшие сроки и заявили, что при жизни коллаборационист был «идеологом свободной Украины».