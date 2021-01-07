Украинский националист заявил о деморализованных военных

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что вооруженные силы страны деморализованы. Такое мнение он высказал в эфире «4 канала», запись которого опубликована на YouTube.

Корчинский отметил, что информационная кампания против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик была провалена, а население подконтрольных Украине территорий смотрит исключительно российское ТВ.

56-летний Дмитрий Корчинский принимал участие в войнах в Приднестровье, Абхазии и Чечне в составе отрядов Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО, запрещена в России), в 2002-м основал националистическую партию «Братство» (организация запрещена в России). Он активно участвовал в Евромайдане 2013-2014 годов, а после воевал в Донбассе.

В декабре 2019-го Корчинский предложил увековечить имя россиянина, совершившего вооруженное нападение на сотрудников ФСБ на улице Лубянка в Москве.