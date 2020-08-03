Украинские националисты начали готовиться к «освободительной войне»

Украинские националисты создали новую организацию Centuria, которую планируют готовить к «освободительной войне». Об этом сообщает «Страна.ua».

Как заявил активист Владислав Дулапчий, организация была создана в ночь на 2 августа под Киевом. Ее девиз «Или все, или ничего» отсылает к истории Древнего Рима и «фундаменту европейской цивилизации», которая стоит на страже патриархальных ценностей против «женственной и ведомой толпы», добавил он.

Ранее украинские националисты провели в Полтаве акцию против начала бессрочного перемирия в Донбассе. Они символически «повесили» за шею фигуру президента страны Владимира Зеленского, которого назвали ничтожеством, и провели молебен «в поддержку украинского воинства».