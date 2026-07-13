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Из жизни
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20:05, 13 июля 2026Из жизни

Король Карл III впервые за четыре года увидел внуков

Принц Гарри навестил Карла III вместе с детьми, не видевшими короля четыре года
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Toby Shepheard / Pool / Reuters

Король Карл III и его супруга Камилла впервые за четыре года встретились с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Об этом сообщает BBC News.

Младший сын монарха, его жена и дети навестили Карла в его резиденции в британском графстве Глостершир. В последний раз вся семья приезжала в Великобританию в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей правления. С тех пор король ни разу не видел внуков.

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В 2020 году Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и уехали в США. В интервью они негативно высказывались о родственниках, а Гарри издал разоблачительные мемуары. Это привело к ссоре с Карлом III и старшим братом Гарри, принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.

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