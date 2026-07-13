Король Карл III впервые за четыре года увидел внуков

Принц Гарри навестил Карла III вместе с детьми, не видевшими короля четыре года

Король Карл III и его супруга Камилла впервые за четыре года встретились с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Об этом сообщает BBC News.

Младший сын монарха, его жена и дети навестили Карла в его резиденции в британском графстве Глостершир. В последний раз вся семья приезжала в Великобританию в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей правления. С тех пор король ни разу не видел внуков.

В 2020 году Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и уехали в США. В интервью они негативно высказывались о родственниках, а Гарри издал разоблачительные мемуары. Это привело к ссоре с Карлом III и старшим братом Гарри, принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.