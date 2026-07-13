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20:23, 13 июля 2026Наука и техника

Раскрыта важная особенность зарядки для смартфона

BGR: Слишком длинный кабель может замедлять скорость проводной зарядки смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andreas Haslinger / Unsplash

При выборе провода для зарядки смартфона нужно обращать внимание на длину кабеля. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов портала, длина провода — важная особенность при подборе зарядного аксессуара, на которую обычно не обращают внимания. Авторы рассказали, что при определенных условиях мощность зарядки в слишком длинных кабелях может быть ниже, чем в коротких, и раскрыли этот феномен с помощью физики.

В материале уточняется, что электрическое сопротивление будет расти с увеличением длины кабеля, а напряжение — снижаться. «Ваш телефон, несомненно, будет заряжаться медленнее с более длинным проводом, чем с коротким», — отметили специалисты. Однако авторы заявили, что большинство доступных на рынке аксессуаров для зарядки сертифицированы должным образом и поддерживают высокую скорость независимо от их длины.

Журналисты рекомендовали при покупке зарядного кабеля обращать внимание на сертификат USB-IF — организации, которая разрабатывает стандарты USB. Так, существует популярный стандарт USB-PD, которому соответствуют аксессуары надежных производителей.

Ранее журналисты издания MakeUseOf перечислили способы продления автономности смартфона. Они рекомендовали отключить функцию постоянно активного дисплея и настроить ночной режим.

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