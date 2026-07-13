Раскрыта важная особенность зарядки для смартфона

BGR: Слишком длинный кабель может замедлять скорость проводной зарядки смартфона

При выборе провода для зарядки смартфона нужно обращать внимание на длину кабеля. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов портала, длина провода — важная особенность при подборе зарядного аксессуара, на которую обычно не обращают внимания. Авторы рассказали, что при определенных условиях мощность зарядки в слишком длинных кабелях может быть ниже, чем в коротких, и раскрыли этот феномен с помощью физики.

В материале уточняется, что электрическое сопротивление будет расти с увеличением длины кабеля, а напряжение — снижаться. «Ваш телефон, несомненно, будет заряжаться медленнее с более длинным проводом, чем с коротким», — отметили специалисты. Однако авторы заявили, что большинство доступных на рынке аксессуаров для зарядки сертифицированы должным образом и поддерживают высокую скорость независимо от их длины.

Журналисты рекомендовали при покупке зарядного кабеля обращать внимание на сертификат USB-IF — организации, которая разрабатывает стандарты USB. Так, существует популярный стандарт USB-PD, которому соответствуют аксессуары надежных производителей.

Ранее журналисты издания MakeUseOf перечислили способы продления автономности смартфона. Они рекомендовали отключить функцию постоянно активного дисплея и настроить ночной режим.