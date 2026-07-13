У здания Конгресса США задержали вооруженного мужчину

РИА Новости: У Капитолия задержали вооруженного мужчину

В Вашингтоне у здания Конгресса США задержали мужчину, при котором обнаружили огнестрельное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Капитолия.

«Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия», — сказал собеседник агентства.

Следователи устанавливают личность задержанного, а также выясняют обстоятельства и причины, по которым он направился к зданию Капитолия на автомобиле.

Ранее суд столичного округа Колумбия прекратил дело против членов правого движения Proud Boys, ставших фигурантами в связи со штурмом Капитолия в 2021 году.