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20:10, 13 июля 2026Экономика

Россияне передумали насчет покупки жилья

«Аихаб»: 70 процентов россиян пересмотрели планы на покупку жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

За последний год большинство россиян (70 процентов) решили пересмотреть свои планы на покупку жилья на фоне роста ипотечных ставок. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб».

Так, 22 процента участников исследования приняли решение отложить покупку, а 26 процентов пересмотрели бюджет и стали искать более доступное жилье. Еще 16 процентов решили воспользоваться рассрочкой или программой trade-in вместо ипотеки, а шесть процентов ускорили покупку, опасаясь дальнейшего ухудшения условий.

При этом более половины покупателей (52 процента) теперь тратят до трех месяцев на рассмотрение сделки, а каждому пятому на принятие решения требуется больше года. Главным критерием выбора остается стоимость квартиры — на нее обращают внимание 63 процента покупателей. Еще для 58 процентов важны условия ипотеки и рассрочки, для 54 процентов — репутация застройщика, а для 36 процентов — юридическая чистота документов.

Ранее сообщалось, что при покупке новостройки за наличные можно получить скидку до 15 процентов.

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