Россияне передумали насчет покупки жилья

«Аихаб»: 70 процентов россиян пересмотрели планы на покупку жилья

За последний год большинство россиян (70 процентов) решили пересмотреть свои планы на покупку жилья на фоне роста ипотечных ставок. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб».

Так, 22 процента участников исследования приняли решение отложить покупку, а 26 процентов пересмотрели бюджет и стали искать более доступное жилье. Еще 16 процентов решили воспользоваться рассрочкой или программой trade-in вместо ипотеки, а шесть процентов ускорили покупку, опасаясь дальнейшего ухудшения условий.

При этом более половины покупателей (52 процента) теперь тратят до трех месяцев на рассмотрение сделки, а каждому пятому на принятие решения требуется больше года. Главным критерием выбора остается стоимость квартиры — на нее обращают внимание 63 процента покупателей. Еще для 58 процентов важны условия ипотеки и рассрочки, для 54 процентов — репутация застройщика, а для 36 процентов — юридическая чистота документов.

Ранее сообщалось, что при покупке новостройки за наличные можно получить скидку до 15 процентов.