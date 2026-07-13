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20:05, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman показала отца-иностранца и раскрыла необычный факт о нем

Борщева опубликовала фото с отцом-панамцем и рассказала, что он занимается пивоварением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @lenaborshcheva

Известная юмористка, звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева показала отца-панамца и назвала необычный факт о нем. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистка заявила, что он занимается пивоварением.

Борщева опубликовала фотографии, сделанные во время ее поездки с отцом и его женой в панамскую провинцию Колон. «Сегодня день рождения у моего папы Хулио Санта-Мария Герра! Желаю ему здоровья и такого же интереса к жизни: он до сих пор в науке и политике, много читает, путешествует, пробует новое, занимается пивоварением!» — рассказала она в подписи к снимкам.

Ранее Борщева раскрыла подробности знакомства с отцом-иностранцем. Юмористка призналась, что перечитывала первое письмо от него и плакала от счастья.

Отец Борщевой родом из Панамы. Он доктор наук, учился в РУДН в Москве. Является автором научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве.

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