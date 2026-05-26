Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:24, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о доведшем ее до слез письме отца-иностранца

Юмористка Борщева рассказала, что первое письмо отца-панамца довело ее до слез
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Известная юмористка, звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о знакомстве с отцом-панамцем Хулио Санта-Мария Герра. В своем Telegram-канале она призналась, что его первое письмо довело ее до слез.

По словам Борщевой, во время учебы на втором курсе университета в Пятигорске она обратилась в консульство Панамы с просьбой помочь ей в поисках отца. В итоге мужчину нашли по архивам Российского университета дружбы народов (РУДН), в котором он учился. Ее попросили прислать контакт, чтобы родственник мог с ней связаться.

Материалы по теме:
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025
День отца в России в 2026 году: какого числа, как отмечать, история и традиции праздника, идеи подарков
День отца в России в 2026 году:какого числа, как отмечать, история и традиции праздника, идеи подарков
27 января 2026

«А дальше уже было письмо от отца на электронную почту, которое я перечитывала несколько раз и плакала от счастья: оказалось, что у меня три брата, куча дядь и теть», — вспомнила звезда Comedy Woman. Вскоре после этого родитель-иностранец пригласил ее на три недели в Нидерланды, где она встретилась с ним и своими тремя братьями.

«Мы много путешествовали, смотрели тюльпаны, ездили по замкам и паркам развлечений, ходили на пикники! (...) Три недели в Голландии пролетели незаметно, мне очень не хотелось от них уезжать, но пора было возвращаться к учебе», — поделилась впечатлениями от поездки за границу Борщева.

Она добавила, что сегодня продолжает общаться с отцом.

Ранее Борщева назвала традицию в семье ее отца. Юмористка рассказала, что родные в Панаме любят угощать ее одним необычным блюдом.

Отец Борщевой — Хулио Санта-Мария Герра — автор нескольких научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве. Учился в РУДН в Москве. О том, что ее отец панамец, звезда КВН узнала в детстве. В Нидерландах он получал докторскую степень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

    Звезда Comedy Woman рассказала о доведшем ее до слез письме отца-иностранца

    Чехия зафиксировала отказ половины стран от финансирования боеприпасов Киеву

    США подписали соглашение с Арменией

    Бывший муж Натальи Водяновой показал фото с выпускного их сына

    Лондон ударил по пути обхода антироссийских санкций

    Стойкий волчонок с поврежденной спиной смог выжить и влиться в стаю в российской степи

    Германия вызвала посла России

    Пассажир самолета доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле

    Раскрыта тема разговора Макрона и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok