Звезда Comedy Woman рассказала о доведшем ее до слез письме отца-иностранца

Юмористка Борщева рассказала, что первое письмо отца-панамца довело ее до слез

Известная юмористка, звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о знакомстве с отцом-панамцем Хулио Санта-Мария Герра. В своем Telegram-канале она призналась, что его первое письмо довело ее до слез.

По словам Борщевой, во время учебы на втором курсе университета в Пятигорске она обратилась в консульство Панамы с просьбой помочь ей в поисках отца. В итоге мужчину нашли по архивам Российского университета дружбы народов (РУДН), в котором он учился. Ее попросили прислать контакт, чтобы родственник мог с ней связаться.

«А дальше уже было письмо от отца на электронную почту, которое я перечитывала несколько раз и плакала от счастья: оказалось, что у меня три брата, куча дядь и теть», — вспомнила звезда Comedy Woman. Вскоре после этого родитель-иностранец пригласил ее на три недели в Нидерланды, где она встретилась с ним и своими тремя братьями.

«Мы много путешествовали, смотрели тюльпаны, ездили по замкам и паркам развлечений, ходили на пикники! (...) Три недели в Голландии пролетели незаметно, мне очень не хотелось от них уезжать, но пора было возвращаться к учебе», — поделилась впечатлениями от поездки за границу Борщева.

Она добавила, что сегодня продолжает общаться с отцом.

Ранее Борщева назвала традицию в семье ее отца. Юмористка рассказала, что родные в Панаме любят угощать ее одним необычным блюдом.

Отец Борщевой — Хулио Санта-Мария Герра — автор нескольких научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве. Учился в РУДН в Москве. О том, что ее отец панамец, звезда КВН узнала в детстве. В Нидерландах он получал докторскую степень.