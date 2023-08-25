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17:46, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о необычной семейной традиции

Звезда Comedy Woman Борщева рассказала, что ее бабушка делает пироги с ананасами

Кадр: «Русское Радио» / YouTube

Бывшая участница КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о необычной традиции в семье ее отца, живущего в Панаме. В «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube-канале «Русского радио», она заявила, что бабушка готовит ей пироги с ананасами.

Отвечая на вопрос о том, какие оригинальные традиции есть в ее семье, Борщева сообщила, что родственники выращивают в огороде ананасы и делают с ними пироги. По словам звезды Comedy Woman, когда она приезжает в Панаму в гости к отцу, ее бабушка готовит это блюдо.

Ранее Борщева призналась, что нередко ссорится с супругом, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем из-за бытовых вопросов. По словам юмористки, недопонимания на бытовой почве возникают у нее с супругом примерно через день.

Отец Борщевой — Хулио Санта-Мария Герра — родом из Панамы. Он является доктором наук и автором нескольких научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве.

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    Олег Давыдов
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