Звезда Comedy Woman рассказала о ссорах с мужем

Звезда КВН Борщева рассказала, что часто ссорится с мужем из-за бытовых вопросов

Бывшая участница КВН и юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о конфликтах с мужем. В интервью «Леди Mail.ru» она призналась, что нередко ссорится с супругом из-за бытовых вопросов.

По словам юмористки, недопонимания на бытовой почве возникают у нее с мужем примерно через день. «Но мы действительно умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем», — подчеркнула она.

Борщева добавила, что однажды в начале отношений они с будущим супругом сильно поругались и долго не разговаривали. Однако вскоре она поняла, что ей не нравится подобное поведение в конфликтах, и разрядила обстановку.

Ранее Борщева побывала в Испании и раскрыла реакцию местных жителей на российских туристов. По словам юмористки, испанцы, которые ей встречались, удивлялись, что россиянам выдают визы.

Борщева вышла замуж за фитнес-тренера и мастера спорта по тяжелой атлетике Валерия Юшкевича в 2005 году. Пара воспитывает двух дочерей — Марту и Уму.