Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

Блогер Шевцов заявил, что украинцев беспокоит идея завозить мигрантов в страну

Украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, раскрыл переживания соотечественников из-за того, что власти страны рассматривают идею завезти мигрантов. На эту тему он высказался в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам Шевцова, тема возможного притока мигрантов в последние недели стала главной среди украинцев. Он добавил, что из-за этого украинцы устроили в интернете «большую тряску».

По словам блогера, жители страны испытывают страх, тревожность и злость из-за возможного завоза иностранцев, поскольку беспокоятся, что Украина столкнется с теми же проблемами, что и европейские страны. «Украинцы встревожены. Они хотят зарплаты как в Лондоне, но они не хотят жить как лондонцы, привязывая телефоны к рукам и боясь выпустить своих детей ночью гулять», — объяснил блогер.

Ранее сообщалось, что 23 мая в центре Киева прошел митинг против присутствия трудовых мигрантов в республике. Поводом стало обсуждение в стране темы с завозом мигрантов для решения проблем с рабочей силой и с демографией.