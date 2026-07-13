В сети восхитились внешностью 57-летней Анжелики Варум на новых фото

В сети восхитились внешностью советской и российской эстрадной певицы Анжелики Варум на новых фото. Пост появился на странице ее мужа, певца Леонида Агутина, в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился кадрами со своего ежегодного музыкального семейного фестиваля-форума Aguteens Fest. На нескольких из них он позировал вместе с 57-летней женой. Исполнительница предстала перед камерой в светло-зеленом приталенном макси-патье с цветочным узором. Также она сделала густую челку до бровей и вместо блонда продемонстрировала окрашенные в русый оттенок волосы.

Пользователи высказались о снимках в комментариях. «Анжелика просто прелесть!», «Как всегда, красива и элегантна», «Анжелике очень идут новая прическа и цвет волос! Красавица!», «Какая Анжелика роскошная, красивая, женственная», «Очень красивое платье, и сама женщина. Всегда ее воспринимала как человека, знающего толк в стиле. Засмотришься ведь», — сделали комплименты артистке юзеры.

В январе Леонид Агутин показал архивное фото с Анжеликой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы.