Агутин показал архивное фото с Варум в честь 28-й годовщины свадьбы

Леонид Агутин показал архивное фото с женой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы

Заслуженный артист России Леонид Агутин показал архивное фото с женой Анжеликой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний певец разместил кадр, на котором они с супругой запечатлены вместе с музыкальными наградами. «Нашему союзу 28 лет. Всего 28. Мы еще такие молодые!» — подписал публикацию исполнитель. В комментариях многочисленные подписчики поздравили пару с праздничной датой.

Роман между Агутиным и Варум завязался в 1997 году, а уже в 2000 году они поженились. У пары есть 26-летняя дочь Елизавета, которая с детства живет в США.

