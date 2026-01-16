Реклама

12:19, 16 января 2026

Агутин показал архивное фото с Варум в честь 28-й годовщины свадьбы

Леонид Агутин показал архивное фото с женой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы
Карина Черных
Фото: @agutinleonid

Заслуженный артист России Леонид Агутин показал архивное фото с женой Анжеликой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний певец разместил кадр, на котором они с супругой запечатлены вместе с музыкальными наградами. «Нашему союзу 28 лет. Всего 28. Мы еще такие молодые!» — подписал публикацию исполнитель. В комментариях многочисленные подписчики поздравили пару с праздничной датой.

Роман между Агутиным и Варум завязался в 1997 году, а уже в 2000 году они поженились. У пары есть 26-летняя дочь Елизавета, которая с детства живет в США.

В марте Иван Ургант также поделился архивным фото с женой. 46-летний ведущий разместил снимок, на котором позировал в серой футболке с нашивкой в виде черепа.

