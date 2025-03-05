Российский телеведущий Иван Ургант разместил архивное фото с женой Кикнадзе

Российский телеведущий Иван Ургант разместил архивное фото с женой Натальей Кикнадзе в честь ее дня рождения. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда разместил снимок, на котором позировал в серой футболке с нашивкой в виде черепа. Его избранница, в свою очередь, была одета в топ с асимметричным вырезом и оголенным плечом. «У нас все предельно просто и логично: я Наташку полюбил за веселый нрав, она меня — за прическу», — подписал он.

В июне 2024 года Иван Ургант описал самую запоминающуюся покупку в жизни фразой «она была уродского цвета». Телеведущий указал на здание, в котором ранее располагался магазин, где продавались джинсы, которые он мечтал купить в 18 лет.