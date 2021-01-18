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В Одессе националисты устроили травлю еврейского ресторана за пост в соцсетях

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Фото: @Imashkevic

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре, пишет «Страна.ua».

Инцидент произошел в Одессе. Заведение «Артель "у Машковичей"» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне.

В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Отдельные пользователи и вовсе пригрозили сжечь ресторан, а также намекали на необходимость проведения этнических чисток в регионе. По данным издания, они были связаны с радикальными украинскими группировками.

В ответ на травлю хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке <...> все налоги идут в казну», — говорится в сообщении ресторана. Полиция или местные органы власти пока никак не отреагировали на произошедшее.

Ранее украинские националисты обиделись на польского посла Бартоша Цихоцки за его слова о Степане Бандере. Они призвали дипломата покинуть страну в кратчайшие сроки и заявили, что при жизни коллаборационист был «идеологом свободной Украины».

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