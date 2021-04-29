ФСБ показала видео задержания сторонников украинских радикалов

ФСБ опубликовала оперативное видео с задержанными сторонниками украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Запись публикует RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видны молодые люди, которые рассказывают на опросах о деятельности экстремисткой группировки под руководством Егора Краснова, находящегося на территории Украины. По их словам, главарь радикалов давал им указания устраивать массовые убийства, вооруженные нападения на граждан и правоохранителей.

Ранее 29 апреля ФСБ сообщила о проведенной в девяти российских городах спецоперации, в результате которой были задержаны 16 сторонников «М.К.У.». Их подозревают в подготовке подрывов административных зданий и вооруженных нападений на людей, а также пропаганде экстремизма. У них изъято холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств, записи о совершенных и готовящихся диверсиях. Кроме того, обнаружены видеоотчеты об акциях радикалов, предназначенные главарю «М.К.У.» Егору Краснову и переписка с ним.