Украинский чиновник выставил на продажу экстрадицию в Москве

В Москве сотрудники СКР и ФСБ задержали Игоря Сосновского — донецкого предпринимателя и бывшего советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, украинский чиновник предложил за пять миллионов долларов организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого бывший гендиректор «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату — прекращено. Он был заочно арестован в 2019 году по обвинению в особо крупной растрате 1,8 миллиарда рублей. При отказе от выплаты Сосновский обещал, что подключит «американский Интерпол» и предпринимателя экстрадируют с Украины в Россию.

Сосновский был задержан 27 апреля в ресторане, где он встретился с представителем Шпака Артемом Ткачевым. Встрече предшествовали переговоры Шпака и Ткачева с Сосновским, которые продолжались с лета 2020 года. Чиновник заявил, что имеет связи в ФСБ, с помощью которых может решить проблемы бывшего главы РТХ.

За 500 тысяч долларов он мог организовать передачу уголовного дела Шпака из подразделения по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД в следственное управление ФСБ, после чего еще за 4,5 миллиона долларов сотрудники спецслужбы якобы гарантировали снятие господина Шпака с международного розыска. Однако на самом деле Сосновский никаких писем главе МВД не отправлял.

На встрече в ресторане 27 апреля Ткачев отдал Сосновскому пакет с деньгами, и чиновник направился к выходу, где его ждали сотрудники ФСБ. Давать показания он отказался, сославшись на Конституцию, позволяющую не свидетельствовать против себя. 29 апреля Пресненский райсуд должен избрать ему меру пресечения в виде ареста.