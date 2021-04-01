Арестованный за крупную взятку высокопоставленный налоговик признал вину

Арестованный по делу о крупной взятке главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №10 Мурат Мурадов признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Высокопоставленного налоговика задержали в Москве 1 апреля. После допроса Мурадову предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Подробности дела пока не раскрываются.

Ранее стало известно о задержании директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий. Серватинский был задержан при оперативной поддержке ФСБ. В Минпромторге подтвердили факт следственных действий в отношении высокопоставленного чиновника.