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В московском СИЗО накрыли поставщиков мобильных телефонов заключенным

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве прокуратура вместе с полицейскими выявила поставщиков мобильных телефонов в следственный изолятор №3. Об этом сообщает ТАСС.

Было установлено, что сотрудник изолятора получил на свой расчетный счет взятку от посредника, который сбывал заключенным телефоны и их детали. За вознаграждение, величина которого не раскрывается, работник СИЗО пронес их и передал зэкам.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») и по части 2 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Выявить преступную схему помогли сотрудники отдела собственной безопасности московского управления ФСИН и управления ФСБ по Москве и Московской области.

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