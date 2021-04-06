Мосгорсуд оставил бизнесмена Шпигеля в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на готовность главы фармацевтических компаний «Биотэк» сотрудничать со следствием, суд отклонил апелляционную жалобу на его арест.

Аналогичные решения суд принял в отношении его супруги и бывшего пензенского губернатора.

Ранее сообщалось, что Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля. По словам бывшего главы региона, денежные средства предназначались для проведения избирательной кампании, которую спонсировал бизнесмен. Причастность к получению взяток экс-чиновник по-прежнему отрицает.

Следственный комитет России предъявил бывшему губернатору, а также главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову обвинения, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

23 марта президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с утратой доверия.