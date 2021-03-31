Бизнесмена Шпигеля госпитализируют в больницу «Матросской тишины»

Бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализируют в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом в среду, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНК.

По словам представителя администрации изолятора, арестованный чувствует себя крайне плохо и нуждается в медицинской помощи. Врачи решили в срочном порядке доставить его в больницу «Матросской тишины».

Ранее предприниматель жаловался на ухудшение состояния здоровья и даже опасался, что умрет в следственном изоляторе, куда ему уже вызывали скорую. Ему необходим ряд медицинских процедур.

У главы фармацевтических компаний «Биотэк» серьезные проблемы со здоровьем — он дышит с помощью специального аппарата. Ранее сообщалось о его госпитализации из здания Басманного районного суда на носилках. Ему также дважды вызывали скорую в изолятор на Петровке, 38.

Следователи предъявили обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его жене, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также посредникам при передаче взятки Геннадию Маркову и Федору Федотову.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet за 5,75 миллиона рублей, автомобиля Mercedes-Benz V250D и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь компании «Биотэк» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области.